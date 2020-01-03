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Потерявшаяся 16 лет назад жительница Томска Юлия Семёнова вернулась домой перед Новым годом благодаря волонтёрам. Праздник девушка отметила в кругу семьи. Об истории нашедшейся Юлии ранее писали СМИ.

После этого красноярская полиция пошла ей навстречу и в кратчайшие сроки восстановила её паспорт. Сейчас Юлия привыкает к новой обстановке, сообщила её сестра Нелии ТВ2.

Найти Юлию помогли волонтёры красноярской поисковой организации «Поиск пропавших детей». Оказалось, что всё это время пропавшая находилась в психоневрологическом диспансере.

Юлия практически не разговаривает. Свою фамилию и имена братьев и сестёр она смогла назвать только недавно. Именно поэтому родственники не могли найти её так долго, сообщила руководитель волонтёрской организации Оксана Василишина.

Когда 16 лет назад Юлия вышла из дома в магазин и пропала, её нашли полицейские. Так как девушка не могла произнести ни слова, её отправили жить в диспансер, добавила волонтёр.

Ранее NEWS.ru писал, что пропавших в Киеве девушек нашли мёртвыми и связанными в шкафу.