Володин заявил, что в отравление Навального верит всё меньше людей

https://static.news.ru/photo/5b682cc6-5b15-11eb-8901-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

В версию, согласно которой российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен, сейчас верит всё меньше и меньше людей. Такое мнение высказал в разговоре с журналистами председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Ранее политический деятель уже рассуждал о деятельности блогера. Он говорил, что Навальный финансируется иностранными государствами, а задача тех, кто занимается политикой в России — не допустить иностранного вмешательства.

На этот раз Володин заявил, что в отравление оппозиционера верит всё меньше людей. Мнение депутатов, к примеру, по этому вопросу одинаковое.

Задумайтесь: хотели отравить, но не отравили. Кто может поверить в эту глупость? Тех, кто верит в это, всё меньше и меньше. А сам блогер является инструментом, который будут использовать для того, чтобы объявить против России санкции и создать проблемы, — передаёт мнение Володина РИА Новости.

18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления, которое, по словам Навального и его сторонников, было делом рук сотрудников российских спецслужб.

Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как ранее передавал NEWS.ru, данные, которые Москва получала от европейской стороны по делу Навального, нельзя назвать больше, чем отпиской. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.