Военный аналитик объяснил инцидент с упавшей в Молдавии ракетой Военный аналитик Прохватилов: Молдавию втягивают в круг врагов России

Фото: Sergiy Anishchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что осколки ракет, которые нашли в Молдавии, говорят о стремлении втянуть Кишинев в круг врагов Москвы. Россию пытаются взять в огненное кольцо, отметил он в беседе с URA.RU.

Это называется Effects-based operations (EBO). Много мелких ударов, которые медленно, но верно дадут желаемый эффект. Где-то что-то прорвется, кто-то сорвется. Но США ни при чем. Создают новый вектор напряженности, типа Россия несет проблемы не только Украине. Расширяется круг врагов, пространство возможностей давления на РФ. Создают огненное кольцо вокруг России, — объяснил военный аналитик.

По его мнению, Молдавия может поднять тему Приднестровья, и если молдаване начнут давить на Тирасполь, это будет то, что нужно. В случае, если Молдавия не отреагирует на инцидент с ракетой, подобное может повториться где-то еще, к примеру, в Прибалтике, подчеркнул Прохватилов.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с ударами по территории Украины и падением в пределах республики фрагмента ракеты. Она также выразила поддержку украинскому народу. Это был третий случай с момента начала спецоперации на Украине, когда на территории республики произошло падение ракеты или ее фрагментов. Данные об их принадлежности власти страны не раскрывают.