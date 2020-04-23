Военные РФ раньше срока построили медцентр в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/fd59521c-85d7-11ea-8153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство обороны России на неделю раньше запланированного срока построило многофункциональный медицинский центр в подмосковном Одинцово. В его помещениях уже установлена медицинская техника и специальное оборудование.

В частности, в военном госпитале подключены оборудование для рентгена, компьютерный томограф, аппарат УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ, сообщает РИА Новости.

Принимать пациентов будут в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи. Все сотрудники госпиталя до выхода на работу обучались и повышали квалификацию в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госпиталь МВД РФ в Москве перепрофилировали, и теперь он полностью готов принимать пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. Такие же центры до 30 апреля будут построены в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске.