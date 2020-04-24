Военные медики помогут больным с коронавирусом в Подмосковье

Медики российского Министерства обороны помогут в лечении заражённых коронавирусом в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьёва.
Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании,
Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно, выполнен, — отметил Шойгу.
Ранее Шойгу объявил о создании армейского резерва для помощи российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Московской области, по последним данным, выявлено 7889 случаев заражения коронавирусом. 66 человек скончались от COVID-19, 235 — выздоровели.
Как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Воробьёв предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в мае и призвал жителей области неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.
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