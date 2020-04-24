Военные медики помогут больным с коронавирусом в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/6ba6df7c-8633-11ea-9808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Медики российского Министерства обороны помогут в лечении заражённых коронавирусом в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьёва.

Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, передаёт ТАСС. По словам министра, врачи ведомства работают в том числе на военно-промышленных предприятиях Подмосковья.

Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно, выполнен, — отметил Шойгу.

Ранее Шойгу объявил о создании армейского резерва для помощи российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Московской области, по последним данным, выявлено 7889 случаев заражения коронавирусом. 66 человек скончались от COVID-19, 235 — выздоровели.

Как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Воробьёв предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в мае и призвал жителей области неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.