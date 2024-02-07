Военэксперт развеял главный миф о советском оружии, передаваемом Украине Военэксперт Матвийчук: полученное Киевом советское оружие опасно, особенно БМП

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что заявления о бесполезности советского оружия, переданного Украине другими странами, являются мифом. Он подчеркнул, что экс-партнеры СССР обладают запасами танков Т-55, БМП-1, БМП-2, а также ПЗРК «Стрела», представляющими опасность для любой, даже самой современной армии.

Из советского вооружения в мире остались Т-55, БМП-1, БМП-2, вертолеты Ми-8, Ми-24, ПЗРК «Стрела», «Стрела-2», РСЗО «Град», артиллерия, зенитки. Это ни в коем случае не хлам, это миф. Все стреляющее опасно для любой армии. Вспомните войну США в Ираке, когда арабы достали из запасов гранатометы РПГ-7 и начали эффективно жечь танки Abrams. Иронизировать не стоит, все опасно, — добавил Матвийчук.

Эксперт не исключил, что ряд государств Африки, если они подвергнутся давлению со стороны США, также отправят оружие, полученное от СССР, Киеву. По его словам, в Европе Молдавия может отправить Украине оставшееся после развала СССР оружие. Он подчеркнул, что входившие в соцблок Польша, Болгария и Чехия отдали ВСУ практически все советское вооружение.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую военную технику, несмотря на отрицательную позицию Москвы. При этом он подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ. Общая стоимость вооружений, которые Эквадор планирует отдать Украине, оценивается в $200 млн.