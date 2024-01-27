Военэксперт раскрыл, смогут ли ВСУ обрушить на ВС России удар 52 бригад Военэксперт Литовкин: летом ВСУ могут обрушить на ВС России удар 52 бригад

Фото: МО Укранины

Военэксперт предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины вряд ли смогут обрушить на позиции ВС России в зоне СВО удар силами отведенных в тыл 52 бригад. При этом собеседник не исключил, что Киев, ближе к лету, предпримет попытку нового наступления.

Я сомневаюсь, что ВСУ начнут новое, полномасштабное наступление, как в прошлом году, но постараются подготовить как можно больше бойцов. Скорее всего, попытку нового наступления они предпримут ближе к лету, когда земля подсохнет, так как, в основном, зарубежная техника у ВСУ колесная. Да и своя гусеничная техника в украинской грязи застрянет, а она должна проходить. А это возможно только тогда, когда земля будет сухая, — отметил Литовкин.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что ВСУ ответил в тыл для пополнения 52 бригады. Он также усомнился, что Киев потерял возможность проводить крупные боевые операции. По его словам, многие украинские бригады действительно понесли крупные потери и были выведены с передовой. Но они не разгромлены — сейчас ВСУ набирают пополнение.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России возьмут под контроль Авдеевку к 1 марта. По его словам, на ход СВО существенно повлияли удары по предприятиям украинской оборонной промышленности, в том числе и цехам производства беспилотников. Дандыкин уверен, что подразделения ВСУ в Авдеевке ждет судьба бойцов на «Азовстали», которые были вынуждены сложить оружие.