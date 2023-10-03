Военэксперт объяснил уникальность российской ядерной ракеты «Буревестник» Военэксперт Суконкин: «Буревестник» сможет находиться в полете почти вечно

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Крылатая ракета «Буревестник»

Военный эксперт Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что крылатая ракета «Буревестник», разрабатываемая Россией, получит практически неограниченные время и дальность полета, а также ядерную энергетическую установку. Он не исключил, что еще одной уникальной чертой станет малозаметность.

Предположу, что да, действительно возможны испытания ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на Новой Земле. У нас, как вы помните, ядерный полигон на Новой Земле, его не расформировали. А зачем тогда его нужно было бы содержать? Вероятно, данная ракета уникальна практически отсутствующими ограничениями по времени и дальности полета, — подчеркнул собеседник.

По его словам, глобальная дальность дает возможность постоянно угрожать вероятному противнику ударом из любой точки мира, особенно где у него не так много систем противоракетной обороны.

Плюс ракета, по идее, должна маневрировать. Возможно она обладает малозаметностью. Про ракету очень мало информации в открытых источниках, — рассказал Суконкин.

Накануне американская газета The New York Times предположила, что Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее заявил, что у России нет сдерживающих факторов для применения ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что его использование возможно в случае, если другое государство попытается нарушить суверенитет РФ или нанести удар по ее критической инфраструктуре.