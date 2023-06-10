Военэксперт объяснил, почему Ка-52 является «королем» армейской авиации Военэксперт Суконкин: вертолет Ка-52 является «королем» армейской авиации России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ка-52

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru назвал российский вертолет Ка-52 «королем» армейской авиации ВС РФ и «звездой» спецоперации на Украине. По его словам, бортовой комплекс обороны (БКО), мощная радиолокационная станция (РЛС) позволяет обнаружить и определить тип бронетехники ВСУ задолго до выхода на прицельную дальность противотанковых комплексов.

Звезда СВО, король нашей армейской авиации — Ка-52. По разным сообщениям, машина стала рекордсменом по отражению атак ПЗРК благодаря БКО. Во время одного из вылетов увернулась от 18 ракет. Скорее всего, Л-370 «Витебск» стоит. У него два излучателя, сбивающих с толку головку наведения ракет ПЗРК. БКО делает Ка-52 крайне живучими, — отметил Суконкин.

Он предположил, что на Ка-52 очень мощная гиростабилизированная оптико-электронная система ГОЭС-451 и мощная РЛС «Арбалет». По его словам, последняя позволяет Ка-52 находить и определять тип бронецелей ВСУ на расстоянии, которое превышает радиус действия противотанковых комплексов. Военэксперт объяснил, что данная особенность Ка-52 позволяет максимально эффективно применять средства поражения танков: комплексы «Штурм», «Атака», «Вихрь».

РЛС позволяет находить и определять тип танков ВСУ на расстоянии, превышающем радиус действия противотанковых ракет. Это расстояние такое, что о нем нельзя говорить. Особенность позволяет максимально эффективно применять управляемые противотанковые ракеты: «Штурм», «Атака», «Вихрь», — рассказал Суконкни.

Он добавил, что Ка-52 уникален из-за наличия у него системы спасения — экипаж (два человека) может катапультироваться и выжить, если с вертолетом «случилась беда».

На Ка-52 есть система спасения, оба пилота могут катапультироваться и выжить. Ка-52 могут развивать скорость до 300 км/ч, боком или назад выдают 80-90 км/ч спокойно, скороподъемность — до 15 метров в секунду. А соосная схема и отсутствие хвостового винта позволяют 100% мощности двигателя использовать для создания тяги, — резюмировал Суконкин.

Ранее сообщалось, что Ка-52 отразил 18 зенитных ракет при помощи комплекса «Витебск» в зоне специальной военной операции. Вертолет вернулся на базу без единого повреждения.