Военэксперт назвал три самых вероятных варианта развития СВО Военэксперт Матвийчук: СВО может продолжиться на Краматорском, Херсонском или Харьковском направлениях

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что российская СВО продолжится на Краматорском, Херсонском или Харьковском направлениях. Он не исключил, что ВСУ после боевых действий в Артемовске отошли к Краматорской промышленной агломерации.

Артемовск наш. В дальнейшем я вижу направления на Краматорск и Славянск — это промышленная агломерация за Артемовском, куда противник отходит. И по флангам — оборона Херсона и Харьковского направления. Вот на этих трех направлениях я вижу смысл дальнейшего продолжения специальной военной операции, — рассказал Матвийчук.

По его словам, вопрос взятия под контроль Одессы, Николаева и Киева — «отдаленная перспектива», а сейчас нужно восстановить территориальную целостность Донецкой Народной Республики.

Пресс-служба компании «Конкорд» 20 мая опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он отметил, что военная операция по взятию города длилась 224 дня.

Впоследствии президент России Владимир Путин поздравил со взятием Артемовска ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.

Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что после Артемовска российским военным предстоит взять Марьинку и Авдеевку. Он рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются нащупать слабые места ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 815 км.