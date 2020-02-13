https://static.news.ru/photo/e806de1a-4e92-11ea-bb3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущая Алёна Водонаева назвала тему разговора с сотрудниками отдела МВД по Таганскому району. По её словам, они говорили о её отношении к абортам.

Также в отделении обсуждался пост звезды в Instagram, передаёт Telegram-канал Super.ru.

Как бы абсурдно это ни звучало, но мы обсуждали мой пост в Instagram, — пояснила Водонаева.

Адвокат Водонаевой Екатерина Гордон отметила, что в настоящий момент силовики ведут проверку. Она и её подзащитная не смогли ознакомиться с заявлением, но знают, что его написало «неизвестное лицо». Юрист выразила сомнение в реальности человека, составившего заявление.

Ранее Водонаева высказала опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях в Instagram признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы.

Девушка при этом назвала свои слова частным мнением, на которое она имеет полное право.