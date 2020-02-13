Телеведущая Алёна Водонаева назвала тему разговора с сотрудниками отдела МВД по Таганскому району. По её словам, они говорили о её отношении к абортам.
Также в отделении обсуждался пост звезды в Instagram,
Как бы абсурдно это ни звучало, но мы обсуждали мой пост в Instagram, — пояснила Водонаева.
Адвокат Водонаевой Екатерина Гордон отметила, что в настоящий момент силовики ведут проверку. Она и её подзащитная не смогли ознакомиться с заявлением, но знают, что его написало «неизвестное лицо». Юрист выразила сомнение в реальности человека, составившего заявление.
Ранее Водонаева высказала опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».
Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях в Instagram признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы.
Девушка при этом назвала свои слова частным мнением, на которое она имеет полное право.
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