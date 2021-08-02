В России ужесточат правила прохождения техосмотра

Минтранс России планирует ужесточить требования к фотографированию транспортных средств на техосмотре (ТО). Таким образом в ведомстве хотят бороться с поддельными дорожными картами. Об этом пишет «Коммерсант».

В частности, на снимке, который делается перед началом проверки, автомобиль должен быть виден спереди и сбоку, а рядом с ним в полный рост и лицом к камере должен стоять специалист.

Новые требования призваны предотвратить случаи мошенничества, когда авто не осматривается, а документ оформляют онлайн.

При фотофиксации не допускается применение любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и технического эксперта, — говорится в проекте приказа.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов заявил, что обязательный снимок технического эксперта возле машины усложнит деятельность мошенников. По его словам, если и удастся найти нужное изображение, то незаметно отредактировать его не получится — это легко выявляется.

Ранее сообщалось, что ГИБДД автоматически будет приостанавливать действие прав заболевших водителей по подсказке Минздрава. Министерство будет передавать гаишникам сведения о том, кто из водителей болеет недугом, при котором управление автомобилем запрещено.