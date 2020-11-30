Водителей предлагают проверять перед получением прав с помощью видеокамер

https://static.news.ru/photo/90cd34b4-3370-11eb-adcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим испытанием для получения прав с помощью видеокамер и аудиозаписи.

Такое новшество содержится в проекте приказа ведомства, сообщает РИА Новости.

По команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображённым на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители, — предлагается в документе.

Также проектом приказа МВД предусматривается, что экзаменатор обязан в ходе записи произнести вслух имя и фамилию кандидата в водители.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД России определило навыки вождения, которые необходимо продемонстрировать для получения водительских прав. Новые параметры зафиксируют отдельным списком в обновлённом административном регламенте по проведению экзаменов. Список навыков, которые будут требоваться от кандидата в водители, состоит из 19 пунктов.