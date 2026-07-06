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06 июля 2026 в 06:38

Вода протекает? Устранил щель между раковиной и стеной раз и навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мытье посуды превратилось в проблему — вода постоянно затекала в щель между раковиной и плиткой. Обычный силикон чернел и отслаивался уже через пару месяцев, а нижняя тумба начала разбухать от сырости. Понял, что нужно что-то более надежное.

Купил эпоксидную шпатлевку для сантехники — она как пластилин из двух цветов. Удалил старый герметик и обезжирил стык. Размял шпатлевку в руках до однородного оттенка, скатал жгут и плотно вжал в щель. Сформировал пальцем небольшой уклон в сторону раковины. Через час материал затвердел до состояния камня.

Шов не боится воды, химии и не желтеет. Тумба сухая, протечки забыты навсегда.

Ранее также сообщалось, как сэкономить на мойке автомобиля. С этими советами вы сможете поддерживать чистоту машины без лишних затрат.

Проверено редакцией
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