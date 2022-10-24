Во «Вкусно и точка» опровергли, что компания отказывается от доставки еды «Вкусно — и точка» работает над перезапуском доставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еда из ресторана быстрого обслуживания новой сети «Вкусно - и точка»

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», ставшая преемницей «Макдоналдса» в России работает над перезапуском услуги доставки еды. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании, информация о том, что сеть отказалась от доставки не соответствует действительности.

«Вкусно - и точка» активно работает над перезапуском доставки, в данный момент идут переговоры с партнёрами. Как и сообщалось ранее, компания планирует перезапустить ее до конца года. Цитата, которую телеграм-каналы приписывают владельцу сети, недостоверна и исходит из недобросовестных источников, — заявила представитель компании.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил, что компания даже не рассматривала возможность доставки еды.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев во время круглого стола заявил, что первые сто дней работы ресторана быстрого питания были сложнее, чем ожидалось. Однако результаты работы, несмотря на всевозможные сложности, включая цепочку поставок, превзошли все ожидания. По его словам, бренду удалось сохранить вкус и качество еды, а также уникальную атмосферу. Предприниматель не стал раскрывать финансовые показатели «Вкусно — и точка», но указал, что они приближаются к цифрам предшественника — «Макдоналдса».