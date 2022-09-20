Во «Вкусно — и точка» сравнили успех сети с «Макдоналдсом» Гендиректор «Вкусно — и точка» Пароев: финансовые показатели близки к тем, что были у «Макдоналдса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ресторан быстрого обслуживания новой сети «Вкусно — и точка»

Первые сто дней работы ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» были сложнее, чем ожидалось. Однако результаты работы, несмотря на всевозможные сложности, включая цепочку поставок, превзошли все ожидания, заявил во время круглого стола гендиректор российского бренда Олег Пароев, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, ресторану удалось сохранить вкус и качество еды, а также уникальную атмосферу. Предприниматель не стал раскрывать финансовые показатели «Вкусно — и точка», но указал, что они приближаются к цифрам предшественника — «Макдоналдса».

Пароев пояснил, что на данный момент компании удалось открыть почти все 820 предприятий, которые работали на начало февраля. В течение трех лет, как отметил собеседник, их количество должно увеличиться до тысячи.

Результаты нашей работы гораздо выше наших изначальных ожиданий. Я рад сказать, что на сегодняшний момент мы открыли практически все наши предприятия, которые работали на начало февраля — около 820 предприятий. Все они показывают отличные результаты, — рассказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что вкус еды не изменился, остался на прежнем высоком уровне. На сегодняшний день практически полностью восстановлено меню и весь ассортимент. Все проблемы с поставками картофеля, о которых говорилось ранее, также решены. Кроме того, почти завершен процесс «полного восстановления холодных напитков».

Вместе с тем персонал сети сохранил свои рабочие места, а зарплата сотрудников, с учетом ее повышения в марте, не снижалась, подчеркнул Пароев.

Мы приближаемся к показателям, которые были в соответствующие месяцы у «Макдоналдса». При этом у нас открыто 820 предприятий, а когда мы работали как "Макдоналдс" в феврале, у нас было 850 предприятий, — добавил он.

Ранее стало известно, что сеть «Вкусно — и точка» с 15 сентября ввела в ассортимент порционную продажу колы под брендом «Добрый cola». До конца сентября напитки станут доступны во всех предприятиях сети в России.