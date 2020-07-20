Во ВГИКе назвали катастрофой убийство доцента Иды Шур

https://static.news.ru/photo/66a0c692-ca89-11ea-b347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Алевтина Николаева-Чинарова назвала катастрофой жестокое убийство доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры Иды Шур.

Для меня это просто катастрофа! Это ужас просто! У меня внутри всё содрогается, когда я думаю, что эта женщина могла перенести такое, — сообщила Пятому каналу Николаева-Чинарова.

Она также добавила, что училась у погибшей и помнит её замечательным педагогом, «тонким и интеллигентным человеком». По её словам, Ида Шур прививала студентам любовь к музыке, понимание произведений и их структуры.

Как писал NEWS.ru, тело 90-летней Иды Шур было найдено в её квартире на Кутузовском проспекте в Москве 20 июля. Заявление в полицию вечером накануне подала подруга доцента. Она сообщила, что Шур на протяжении двух дней не отвечает на звонки. Правоохранители приехали в квартиру, взломали дверь и обнаружили тело хозяйки жилплощади с множественными ножевыми ранениями. По факту убийства Шур возбудили уголовное дело. Следствие не исключает причастность к преступлению «чёрных риелторов». Дело в том, что доцент проживала в престижном доме № 5/3. Поэтому одним из мотивов убийства может быть желание завладеть квартирой.