Внука Примакова назначили главой Россотрудничества

https://static.news.ru/photo/ec41f314-b6d6-11ea-916a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Депутата Госдумы, члена комитета по международным делам Евгения Примакова назначили на пост руководителя Россотрудничества.

Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания, — сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

Как передаёт РИА Новости, Примаков надеется в ближайшее время встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить «все необходимые процедуры» после своего назначения. Планы он раскрывать не стал, однако сообщил, что «Россотрудничество ждут очень большие перемены».

44-летний Евгений Примаков — депутат Государственной думы VII созыва. С начала 2000-х он работал журналистом на радиостанции «Эхо Москвы», в ТАСС и журнале «Коммерсант-Деньги», был корреспондентом на НТВ и Первом канале. Является внуком Евгения Примакова, который возглавлял правительство РФ в конце 1990-х годов.

Как писал NEWS.ru, о том, что новым руководителем Россотрудничества может стать Евгений Примаков, ранее сообщала экс-глава организации Элеонора Митрофанова. Она рассказала, что покидает свой пост и с 11 июня переходит на должность посла по особым поручениям в Министерстве иностранных дел. Там она будет курировать вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере.

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в 2008 году. В настоящее время у агентства есть 97 представительств в 80 странах мира.