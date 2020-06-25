Внешность Матроскина изменится в новом сезоне «Простоквашино»

https://static.news.ru/photo/5708a7f4-b76f-11ea-8012-fa163e074e61_660.jpg Кот Матроскин Фото: Союзмультфильм/youtube.com

На официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм» появилась первая серия нового сезона популярного мультсериала «Простоквашино». В серии под названием «Банный день» внешний облик кота Матроскина изменился после взаимодействия с новым шампунем — у него пропали полоски.

После того как Матроскин принял банные процедуры с новым шампунем няни Маргариты Егоровны, внешний облик Кота лишился своего определяющего отличия — полосатости, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы киностудии.

Мультсериал «Простоквашино» начал выходить в 2018 году. По данным Mediascope, по итогам 2019 года он вошёл в пятёрку лидеров по количеству просмотров в сфере детского телевидения. На YouTube-канале «Союзмультфильма» все его серии собрали более 160 млн просмотров.

Как писал NEWS.ru, новый выпуск мультсериала «Простоквашино» набрал более миллиона просмотров на видеохостинге YouTube за первые шесть дней. 30-я серия, получившая название «Доить или не доить», рассказывает о том, как Дядя Фёдор с котом Матроскиным и псом Шариком помогают няне Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс, чтобы получить в подарок поездку в Англию.