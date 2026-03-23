Вместо уставшей яичницы: быстрая лепешка на сковороде из творога и сыра — станет вашим любимым завтраком

Готовлю творожную лепешку, когда хочется чего-то сытного, но без лишней возни — получается нежно, ароматно и с аппетитной корочкой! Этот рецепт выручает в будни: всё смешал, выложил на сковороду — и через несколько минут готов полноценный завтрак, который действительно насыщает.

Ингредиенты: творог 5% — 100 г, мука — 30 г, твёрдый сыр — 30 г, яйцо — 1 шт., кефир 1% — около 50–60 г, соль — по вкусу.

Приготовление: сыр натираю на тёрке, затем соединяю его с творогом, яйцом и мукой. Добавляю кефир понемногу, чтобы масса стала мягкой и однородной, но не слишком жидкой. Слегка подсаливаю и хорошо перемешиваю. Разогреваю сковороду, при желании можно смазать её каплей масла, и выкладываю массу, формируя лепёшку. Жарю на среднем огне до румяной корочки с одной стороны, затем переворачиваю и довожу до готовности. Получается очень нежно внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи.

