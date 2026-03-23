Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 12:45

Вместо уставшей яичницы: быстрая лепешка на сковороде из творога и сыра — станет вашим любимым завтраком

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовлю творожную лепешку, когда хочется чего-то сытного, но без лишней возни — получается нежно, ароматно и с аппетитной корочкой! Этот рецепт выручает в будни: всё смешал, выложил на сковороду — и через несколько минут готов полноценный завтрак, который действительно насыщает.

Ингредиенты: творог 5% — 100 г, мука — 30 г, твёрдый сыр — 30 г, яйцо — 1 шт., кефир 1% — около 50–60 г, соль — по вкусу.

Приготовление: сыр натираю на тёрке, затем соединяю его с творогом, яйцом и мукой. Добавляю кефир понемногу, чтобы масса стала мягкой и однородной, но не слишком жидкой. Слегка подсаливаю и хорошо перемешиваю. Разогреваю сковороду, при желании можно смазать её каплей масла, и выкладываю массу, формируя лепёшку. Жарю на среднем огне до румяной корочки с одной стороны, затем переворачиваю и довожу до готовности. Получается очень нежно внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи.

Проверено редакцией
Читайте также
лепешки
завтраки
творог
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.