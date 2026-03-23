Никакой муки и яиц, а пасха плотная и вкусная: эта красавица из 4-х ингредиентов покорит всех

Беру творог, вареную сгущенку и сливочное масло — и готовлю карамельную пасху за 5 минут без муки и яиц.

Получается обалденная вкуснятина: бархатистая, сладкая масса с насыщенным карамельным вкусом вареной сгущенки и легкой кислинкой творога. При желании можно добавить курагу, орехи или цукаты — и пасха заиграет новыми нотками.

Для приготовления вам понадобится: 360 граммов творога 9%, 80 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки сметаны 20%, 200 граммов вареной сгущенки.

Все ингредиенты сложите в глубокую чашу и пробейте погружным блендером до получения густой однородной массы. Выложите в специальную пасочницу или дуршлаг с мелкими отверстиями, застеленный марлей. Сверху поставьте груз и уберите в холодильник минимум на сутки. Готовую пасху украсьте декоративной посыпкой или кондитерскими карандашами.

