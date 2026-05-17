17 мая 2026 в 14:34

Вместо уксуса добавляю это — шашлык получается невероятно нежным. Работает безотказно

Никакого дорогого вина, уксуса или ананасов — только кефир, лук и свежая зелень из огорода. Этот маринад для шашлыка работает безотказно: мясо маринуется 4–6 часов и становится нежным, как масло.

Что понадобится

Свиная шея — 1 кг, кефир любой жирности — 500 мл, лук репчатый — 3–4 шт., базилик свежий — 1 пучок, укроп — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, оливковое масло — 3 ст. л., соль — 2 ч. л., перец черный молотый — 1 ч. л.

Как готовлю

Свиную шею тщательно обсушиваю бумажными полотенцами, срезаю излишки жира и нарезаю острым ножом на одинаковые кусочки — это ключевой момент для равномерного приготовления на углях.

Базилик, укроп и петрушку промываю, обсушиваю и вместе с веточками отправляю в чашу блендера, добавляю оливковое масло и измельчаю до однородной зеленой кашицы.

В большой миске соединяю мясо, кефир, зеленое пюре, нарезанный кольцами лук, соль и перец, тщательно перемешиваю руками, чтобы маринад покрывал каждый кусочек. Накрываю миску крышкой и оставляю при комнатной температуре на 4–6 часов или на ночь в холодильнике.

Жарю шашлык над горячими углями на шампурах или решетке, часто переворачивая, до золотистой корочки и полной готовности. Подаю со свежими овощами и зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Дмитрий Демичев
