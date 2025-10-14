Вместо гор таблеток: врач Мясников назвал главный продукт против гастрита

Вместо гор таблеток! Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников поделился неожиданным открытием о продукте, полезном при гастрите. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что острый перец, вопреки распространённым мифам, благотворно влияет на желудок.

Мясников подчеркнул, что острый перец является «секретным оружием» против гастрита. Многие считают, что он раздражает слизистую желудка, но на самом деле перец укрепляет её защитные свойства и способствует улучшению пищеварения, пояснил доктор.

Кроме того, острый перец богат витаминами и полезными веществами. В нём содержатся витамин С, укрепляющий иммунитет, витамин А, полезный для зрения и кожи, а также витамины группы B, поддерживающие нервную систему. Капсаицин, активное вещество перца, стимулирует кровообращение и обладает антиоксидантными свойствами. Таким образом, острый перец не только безопасен, но и полезен для желудка, отметил Мясников.

Ранее диетолог назвал главную пользу тыквы. Оказывается она не ограничивается клетчаткой.