12 мая 2026 в 09:15

Вместо долгого томления — просто сварить и взбить: идеальный чечевичный суп для занятых

Секрет этого рецепта в двойной текстуре: часть зерен остается целой, а остальные превращаются в бархатистую основу. Добавьте к этому хрустящий бекон и сливки — и вот у вас на столе блюдо, которое смотрится дорого, а стоит копейки.

Что понадобится

Чечевица красная — 200 г, бульон куриный — 1,5 л, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., бекон — 100 г, сливки 20% — 100 мл, масло растительное — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., соль, перец и зелень по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу замачиваю на 2 часа, затем промываю. Морковь и лук нарезаю, бекон — полосками. В кастрюле обжариваю овощи с чечевицей на масле 3–4 минуты, заливаю бульоном, добавляю лавровый лист и варю 30–40 минут до готовности. Вынимаю треть чечевицы, остальное пюрирую блендером. Сливаю обратно, ввожу сливки, прогреваю, солю. Бекон жарю до хруста. Подаю суп, украсив целой чечевицей, беконом и зеленью.

Дмитрий Демичев
