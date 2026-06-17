Влюбился в этот корсиканский суп — удивительный рецепт, родом из крестьянской хижины

Баклажаны, кабачки, помидоры — звучит банально. Но пока ты не превратишь это в густой, ароматный крем с хрустящими крутонами, не суди.

Ингредиенты

Овощной бульон — 500 мл, баклажан — 2 шт., кабачок — 2 шт., помидор — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, оливковое масло — 5 ст. л., тимьян сушеный — 1 ч. л., багет — 1 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу баклажаны и кабачки кубиками, не чищу — так текстура интереснее. Лук и пару зубчиков чеснока рублю, помидор — на четвертинки. В кастрюле с толстым дном разогреваю пару ложек масла, кидаю туда баклажаны, кабачки и лук. Жарю минут десять, пока овощи не станут мягкими. Тем временем добавляю помидор с чесноком, вливаю еще ложку масла — и еще 15 минут на среднем огне, помешиваю, чтобы не пригорело. Заливаю бульоном, солю, перчу, сыплю тимьян и варю без крышки 10 минут.

Теперь крутоны: нарезаю багет кубиками, обжариваю на оставшемся масле с разрезанным чесноком до хруста, чеснок потом выбрасываю. Горячий суп пробиваю блендером до крема, разливаю по тарелкам и сверху — горсть крутонов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал жидкой овощной похлебки, а получил густой, бархатистый крем, в котором баклажаны и кабачки просто исчезли, отдав весь вкус. Меня удивило, что суп оказался сытнее любого мясного. Советую подавать с хрустящими гренками и щедрой порцией оливкового масла поверх.