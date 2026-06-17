Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 13:46

Влюбился в этот корсиканский суп — удивительный рецепт, родом из крестьянской хижины

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Баклажаны, кабачки, помидоры — звучит банально. Но пока ты не превратишь это в густой, ароматный крем с хрустящими крутонами, не суди.

Ингредиенты

Овощной бульон — 500 мл, баклажан — 2 шт., кабачок — 2 шт., помидор — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, оливковое масло — 5 ст. л., тимьян сушеный — 1 ч. л., багет — 1 шт., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу баклажаны и кабачки кубиками, не чищу — так текстура интереснее. Лук и пару зубчиков чеснока рублю, помидор — на четвертинки. В кастрюле с толстым дном разогреваю пару ложек масла, кидаю туда баклажаны, кабачки и лук. Жарю минут десять, пока овощи не станут мягкими. Тем временем добавляю помидор с чесноком, вливаю еще ложку масла — и еще 15 минут на среднем огне, помешиваю, чтобы не пригорело. Заливаю бульоном, солю, перчу, сыплю тимьян и варю без крышки 10 минут.

Теперь крутоны: нарезаю багет кубиками, обжариваю на оставшемся масле с разрезанным чесноком до хруста, чеснок потом выбрасываю. Горячий суп пробиваю блендером до крема, разливаю по тарелкам и сверху — горсть крутонов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал жидкой овощной похлебки, а получил густой, бархатистый крем, в котором баклажаны и кабачки просто исчезли, отдав весь вкус. Меня удивило, что суп оказался сытнее любого мясного. Советую подавать с хрустящими гренками и щедрой порцией оливкового масла поверх.

Проверено редакцией
Читайте также
Герпетолог дал советы, как уберечь себя при встрече со змеей
Общество
Герпетолог дал советы, как уберечь себя при встрече со змеей
Названа предварительная причина задержания Ильи Трабера
Общество
Названа предварительная причина задержания Ильи Трабера
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
3 самых быстрых рецепта малосольных огурцов: в пакете, в банке и в кастрюле
Семья и жизнь
3 самых быстрых рецепта малосольных огурцов: в пакете, в банке и в кастрюле
Летом не забываю про хрустящие треугольники с зеленой начинкой: все просто — лаваш, яйца, пучок зелени
Общество
Летом не забываю про хрустящие треугольники с зеленой начинкой: все просто — лаваш, яйца, пучок зелени
Общество
рецепты
еда
супы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Белоруссии ответили на удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Следователи из Белоруссии срочно выехали в Россию
Адвокат назвал неочевидный признак, привлекающий грабителей
Студент решил закать пиццу на имя Адольфа Гитлер
Росавиация запретит низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании ЦБ 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ
Малиновка, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июня
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.