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Личности всех крымчан, которые находились на лайнере Веllisima в ОАЭ, где выявлены случаи новой коронавирусной инфекции, установлены, сообщила начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По её словам, всех их обследовали в лабораторных условиях.

Из 13 человек два не соблюдали принципы самоизоляции, — отметила она в ходе заседания республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер крымского правительства Елена Романовская заявила, что наиболее эффективной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции является не изоляция полуострова, а самоизоляция граждан «дома со своей семьёй».

По данным на утро 29 марта, в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, в Севастополе — пять.

Всего в России зарегистрировано 1534 случаев коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, восемь заболевших скончались.