https://static.news.ru/photo/67ee45b2-71b3-11ea-a14f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Наиболее эффективной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции является не изоляция Крыма, а самоизоляция граждан «дома со своей семьёй». Об этом заявила зампредседателя правительства региона Елена Романовская.

По её словам, сейчас никто не застрахован от заражения, так как неизвестно, кто из пренебрегших самоизоляцией и является источником заражения.

Не надо писать о том, что «закрывайте Крым». Сами соблюдайте правила изоляции, — цитирует Романовскую РИА Новости.

Она посоветовала жителям региона не контактировать «со своими родственниками, которые живут в другом микрорайоне, в другом городе или другом селе». Вице-премьер также предостерегла сограждан от общения с пожилыми родителями. Если им необходима помощь, следует принести им продукты и медикаменты, после чего уйти из их квартиры, подчеркнула она.

По данным на утро 29 марта, в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, в Севастополе — 5.

В целом по России уже более 1,5 тысячи заболевших, 8 из них скончались, 64 человека выписаны из больниц. В мире число заражений перевалило за 671 тысячу, более 30 тысяч умерли, свыше 154 тысяч выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал возбудить уголовное дело в отношении местного жителя, который не соблюдал режим самоизоляции и заразил другого человека коронавирусом.