Власти ускорят внедрение «Безопасного города» после стрельбы в Казани

https://static.news.ru/photo/e454b952-bc70-11eb-82ad-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

После трагедии в казанской гимназии власти решили ускорить принятие законопроекта о глобальной системе «Безопасный город», которая призвана обеспечить транспортную и экологическую безопасность, а также безопасность населения, пишет РБК со ссылкой на источник в межведомственной комиссии.

Проект федерального закона о «Безопасном городе» возложит на региональные власти ответственность за неработающие элементы системы безопасности. Выяснилось, что когда казанский стрелок Галявиев шёл по улице с оружием, камеры фиксировали происходящее, но не могли предупредить об этом силовые структуры.

В зону ответственности оператора системы «Безопасный город» войдёт обеспечение её работы, координация работы государственных информационных систем и их модернизация.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и предъявили обвинение.

Ранее представитель НИИ спецтехники при НПО «Специальная техника и связь» Геннадий Пучков заявил, что система онлайн-мониторинга «Безопасный город» не распознала оружие в руках у напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева, так как ориентирована в первую очередь на нарушения правил дорожного движения.