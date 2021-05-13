16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

МВД объяснило, почему «Безопасный город» не увидел ружьё у стрелка в Казани

13:22, 13 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система онлайн-мониторинга «Безопасный город» не распознала оружие в руках у напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева, так как ориентирована в первую очередь на нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ спецтехники при НПО «Специальная техника и связь» Геннадия Пучкова. Предприятие относится непосредственно к МВД.

Он отметил, что не удивлён этим обстоятельством, так как основная часть финансирования ориентирована не на контртеррористическую составляющую.

Из всего бюджета, который уходит на «Безопасный город» и системы видеонаблюдения, львиная доля уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД. А на правоохранительный сегмент — крохи. Если я сейчас цифры приведу, вы ужаснётесь, — посетовал Пучков.

Ещё в день нападения на гимназию в Интернете появились записи с городских камер видеонаблюдения, на которых было видно, что Галявиев идёт к школе с ружьём в руках на виду у прохожих. В региональном главке МВД впоследствии заявили, что сообщений от очевидцев об этом не поступало.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

Сейчас нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве дух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что казанский стрелок заходил в здание гимназии за час до нападения, чтобы свериться с расписанием и определить наилучшее время для атаки.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео