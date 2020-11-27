Власти Свердловской области хотят вернуть девятиклассников в школы

https://static.news.ru/photo/d2da1024-30a1-11eb-835b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученики девятых классов в Свердловской области с 30 ноября вернутся к очному формату обучения. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев.

В своём Instagram он сообщил, что родители школьников неоднократно обращались к нему с просьбой отменить дистанционное обучение для учащихся девятых классов, так как им, как и ученикам 11-х классов, нужно готовиться к экзаменам. По его словам, подобных обращений было очень много.

Мы со специалистами, в том числе с санитарными врачами, проанализировали эпидобстановку и решили, что это сделать возможно, — написал губернатор.

После этого на дистанционном формате обучения останутся учащиеся шестых, седьмых, восьмых и десятых классов. Остальные будут учиться очно. При этом глава региона заявил, что в случае ухудшения ситуации школьники вернутся к дистанционному обучению.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор планирует продлить санитарные требования к организациям для детей и молодёжи на весь 2021 год. Проект постановления опубликован на портале правовой информации.