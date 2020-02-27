https://static.news.ru/photo/83ad2e0e-597a-11ea-8b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процент россиян, получивших реальные сроки заключения за действия, которые выражались исключительно словами, вырос за 2019 год до 6,8. Годом ранее такое наказание получали только 5,5% осуждённых.

По данным информационно-аналитического центра «Сова», 50 человек отправились в места лишения свободы за слова в 2019 году, в 2018-м таких случаев было 49.

Аналитики объяснили, что после частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти силовики начали применять нормы о публичных призывах к экстремистской или террористической деятельности. Следствием по обеим статьям занимается ФСБ, расширяя таким образом своё участие в «экстремистских» делах, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная служба государственной статистики сообщила о росте размера пенсий на территории России. По данным ведомства, начисления увеличились на 6%.