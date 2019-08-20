https://static.news.ru/photo/2eaf24fe-c373-11e9-89c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко назначена проверка по факту оскорбления чиновницей пострадавших в паводке.

Звукозапись начала распространяться в социальных сетях на прошлой неделе. Там слышно, что женщина — предположительно, начальник управления пресс-службы и информации регионального правительства Ирина Алашкевич — грубо высказывается о пострадавших в наводнении жителях Иркутской области. Также она говорит, что на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди с «двумя классами образования».

Они сидят в тепле, <...> с тёплым туалетом, с чистой постелью, то, чего у них не было в их хлеву. <...> Они все там в ПВР люди, — приводит слова из звукозаписи ТАСС .

На данный момент проводится проверка и экспертиза голоса.

Как писал News.ru, власти Иркутской области решили снести более четырёх тысяч домов, пострадавших во время наводнения. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко. Всего паводок подтопил более 10 тысяч жилых домов и более 17 тысяч нежилых строений.