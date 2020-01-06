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Опекунская семья из Стерлитамака серьёзно обеспокоена будущим троих братьев — Жени, Саши и Вити, которых они взяли на воспитание из детского дома. Дело в том, что ребята могут остаться без нормального жилья.

Как рассказала мама мальчиков Анна Хусаинова, все трое, старшему из которых 12 лет, страдают нарушением психического развития (НПР). Один из братьев и вовсе инвалид, пояснила женщина в эфире ГТРК «Башкортостан».

По словам Анны, их биологическая мать в своё время успела оформить на каждого из детей доли в разваливающемся доме, который стоит в поле в маленькой деревушке Булюкай Фёдоровского района. Чиновники посчитали его пригодным для жилья, но требующим капитального ремонта. Из-за этого мальчики, согласно действующему законодательству, могут не получить нормальные квартиры.

Там просто дом в поле на два хозяина. Там нет туалета, газа и вода только из колодца, — рассказала Анна.

По её словам, семье сказали, что когда ребята подрастут, они сами приедут и сделают там ремонт. Женщина негодует, как дети с НПР и инвалидностью должны будут приехать в чистое поле и сами отремонтировать практически разваливающееся здание.

Но Анна и её муж Анур, с которым у неё двое своих и трое приёмных детей, сдаваться не собираются. Их историю услышал четырёхкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года, российский лыжник и биатлонист, а также местный депутат Ирек Зарипов. Он пообещал со своей стороны сделать всё возможное, чтобы помочь Жене, Саше и Вите.

С моей стороны будут направлены депутатские запросы. В том числе и в Фёдоровский район. Район всё-таки должен создать комиссию и выдать на руки документ, — пояснил Зарипов.

Если комиссия снова признает дом в поле пригодным для жизни, то их родители смогут обратиться в суд и потребовать проведения независимой экспертизы, пояснил депутат.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции нашли на территории Саратова двух 15-летних девочек, которые сбежали из детского дома, находящегося в Балаково. Поиски продолжались четыре дня.