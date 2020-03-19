https://static.news.ru/photo/54f1b7fe-6a0c-11ea-9b63-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Пожилые люди, которые живут вдали от родных или вовсе одиноки, сильнее всего ощущают дискомфорт от карантина из-за коронавируса. Также тяжело приходится и многодетным семьям, ведь необходимо следить за детьми, а выходить лишний раз на улицу может быть опасно для здоровья. На помощь им пообещал прийти губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он отметил, что власти Московской области прекрасно понимают их трудности и сделают всё, чтобы облегчить трудности пребывания в самоизоляции, пишет «360».

Я дал команду и социальным службам, и главам округов поговорить с каждым, чтобы выяснить, чем мы можем помочь, если семья или человек испытывает какие-либо сложности, — рассказал Воробьёв.

Как пообещал губернатор, попросить можно о самой разной помощи, например, сходить в магазин или аптеку, или просто поговорить о сложившейся ситуации.

Воробьёв также рассказал, что местный бизнес уже связывался с ним и предлагал финансовую помощь. Пока что такой необходимости нет, но губернатор поблагодарил предпринимателей и отметил, что в случае необходимости воспользуется их предложением.

Основную работу при оказании помощи одиноким и многодетным возьмут на себя добровольцы, штат из которых, как отметил чиновник, должен быть у каждого главы муниципалитета. Они смогут помочь с доставкой необходимых товаров или в работе магазинов, если возникнет такая необходимость.

Жители Московской области, как отметил Воробьёв, конечно, обеспокоены из-за слухов о дефиците продуктов, но сейчас о нём речи не идёт. Проблема скорее в скорости доставки товаров.

Губернатор Подмосковья ещё раз призвал всех жителей соблюдать самоизоляцию и карантин, особенно всем вернувшимся из заграницы.

Важно и дальше продолжить перевод сотрудников на удалённую работу. Особенно это актуально на следующей неделе. Потому что школы мы отправляем на каникулы, закрываем, по сути, и важно, если родители смогут из дома, — настаивает Воробьёв.

Он также поблагодарил бригады скорой помощи и всех медиков, которые работают в очень напряжённом режиме и напомнил об открытой для местных жителей горячей линии. По номеру 8-800-550-50-30 специалисты ответят на все волнующие их вопросы.

По последним сводкам четверга, в регионе заражены COVID-19 всего 17 человек. В РФ насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка. В мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернаторы Московской области и Санкт-Петербурга договорились создать совместный проект и разработать модель для обучения школьников и студентов «на удалёнке» из-за вспышки коронавирусной инфекции и карантина в школах и вузах.