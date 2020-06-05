Власти Подмосковья пообещали закрыть все свалки до конца года

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал сроки закрытия всех свалок на территории региона. По его словам, они прекратят работу до конца 2020 года.
Из 39 полигонов для твёрдых бытовых отходов 29 уже закрыли,
5 июня глава Подмосковья проверил ход ликвидации свалки «Щелканово», которая должна закрыться в июле.
Ранее, как писал NEWS.ru, прокуратура Московской области начала проверку по факту сообщений СМИ о найденной под Сергиевым Посадом свалке дорогих просроченных лекарств для онкобольных.
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