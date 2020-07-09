Власти не намерены рисковать здоровьем людей при возобновлении перелётов

https://static.news.ru/photo/be00f804-c209-11ea-827c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует в правительстве вопросы туризма, заявил, что не обладает данными о возобновлении авиасообщения с 13 странами. Однако он подчеркнул, что власти не намерены рисковать здоровьем граждан при восстановлении перелётов.

У меня такой информации нет, и я её ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, — цитирует парламентария РИА Новости.

Также Чернышенко беспокоит угроза второй волны коронавируса. По его словам, она уже поднимается в некоторых странах.

Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять, — добавил он.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину.

На сегодняшний день Россия занимает четвёртое место по числу заражённых в мире. В стране зарегистрирован 707 301 заболевший коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор предложил возобновить рейсы в Европу и Китай. Указанные регионы соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемиологической ситуации.