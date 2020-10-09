Власти Москвы временно закрыли 170 предприятий торговли

https://static.news.ru/photo/242f22b8-0a5d-11eb-aa9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти приостановили деятельность порядка 170 предприятий в сфере торговли за нарушение масочно-перчаточного режима.

Об этом первый заместитель главы аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Чиновник отметил, что только за прошедшую неделю было выявлено не менее 20 серьёзных нарушений санитарных правил.

Предприятия торговли и не только были закрыты. На сегодняшний день имеем порядка 170 предприятий торговли в целом, деятельность которых была приостановлена за последнее время, — сообщил Немерюк.

За прошедшие сутки в Москве выявили 3701 новый случай COVID-19. Жертвами болезни за последний отчётный период в столице стали 33 человека. За всё время пандемии в Москве зафиксировано 321 812 заражений и 5530 летальных исходов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, московские власти могут оштрафовать футбольный клуб «Спартак» за несоблюдение мер по коронавирусу во время домашнего матча с петербургским «Зенитом». «Красно-белым» грозит штраф до 500 тысяч рублей.