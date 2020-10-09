Власти Москвы временно закрыли 170 предприятий торговли

Московские власти приостановили деятельность порядка 170 предприятий в сфере торговли за нарушение масочно-перчаточного режима.
Об этом первый заместитель главы аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
Предприятия торговли и не только были закрыты. На сегодняшний день имеем порядка 170 предприятий торговли в целом, деятельность которых была приостановлена за последнее время, — сообщил Немерюк.
За прошедшие сутки в Москве выявили 3701 новый случай COVID-19. Жертвами болезни за последний отчётный период в столице стали 33 человека. За всё время пандемии в Москве зафиксировано 321 812 заражений и 5530 летальных исходов.
Как ранее сообщал NEWS.ru, московские власти могут оштрафовать футбольный клуб «Спартак» за несоблюдение мер по коронавирусу во время домашнего матча с петербургским «Зенитом». «Красно-белым» грозит штраф до 500 тысяч рублей.
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