Власти Москвы сообщили о тестах, показывающих ложные результаты на COVID-19

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Столичный департамент здравоохранения предупредил медучреждения города о большом количестве ошибочных результатов тестов, которые говорят об отсутствии коронавируса у пациентов.

В письме главы департамента Алексея Хрипуна руководителям московских поликлиник отметается, что в связи с этим существуют высокие риски развития тяжёлых форм заболевания.

Он рекомендовал отправлять больных с пневмонией на компьютерную томографию при подозрении на осложнения, назвав её и «интерпретацию в сочетании с клинической картиной заболевания» единственным достоверным анализом.

В письме также отмечается быстрый рост количества граждан с внебольничной пневмонией.

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Как писал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что горожан ждут серьёзные испытания в связи с коронавирусом и к этому нужно готовиться. По его словам, пик заболеваний ещё не наступил, столица находится «скорее у подножия этого пика, даже не в середине».