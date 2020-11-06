Власти Москвы оценили необходимость ужесточения домашнего режима

https://static.news.ru/photo/75bc18e8-2060-11eb-beef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пока необходимости ужесточения домашнего режима в Москве нет. Об этом 6 ноября заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Необходимости в ужесточении пока нет. Люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями в целом дисциплинированно относятся к тому, чтобы без лишней необходимости не выходить из дома. Сотрудники полиции при проведении патрулирования проводят разъяснительную работу среди старшего поколения, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» чиновник.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти столицы не видят необходимости повторно вводить в городе пропускной режим. Он также сообщил, что городские власти не обсуждают ужесточение требований к работодателям по сотрудникам на удалённом режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти «пока не предполагают» вводить в городе полный локдаун из-за распространения коронавируса. По его словам, система здравоохранения города в настоящий момент справляется с проблемами и вызовами, появившимися из-за COVID-19.

Медики 6 ноября 2020 года впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан с подтверждённым COVID-19, писал NEWS.ru.