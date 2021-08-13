Смертность от COVID-19 в Москве власти объяснили новым штаммом и погодой

В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что смертность от коронавируса в столице в июле 2021 года выросла по сравнению с показателями предыдущего года из-за погоды и нового штамма COVID-19. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации властей, в июле в мегаполисе погибли 17 237 человек. Это на 6464 больше, чем в июле 2020 года. Жертвами коронавируса стали 6145 человек, ещё 438 человек умерли от других причин, но болели COVID-19. Причинами стали распространение новой мутации вируса в июне и жара.

Аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия и привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что показатели смертности на несколько недель отстают от пиков заболеваемости COVID-19. При этом заболеваемость в июне 2021 года практически достигла аналогичного показателя 2020 года, но была отягощена новым штаммом и жарой.

13 августа Россия обновила максимум летальных исходов от COVID-19. За сутки в стране скончались 815 пациентов с коронавирусом.

Смертность от COVID растёт в России последние четыре дня. Накануне число умерших составило 808 человек. Всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 168 864 человека.