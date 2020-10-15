Власти Москвы научат камеры лучше фиксировать нарушения самоизоляции

https://static.news.ru/photo/aafed040-0ea4-11eb-bcae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти объявили тендер на модернизацию системы видеофиксации нарушений ПДД для выявления водителей, нарушивших режим самоизоляции. Речь идёт о передвижных средствах, которые должны будут «научиться» распознавать 50 новых составов преступлений.

Как отмечает «Коммерсант», тендер предусматривает модернизацию передвижных средств Центра организации дорожного движения (ЦОДД) для того, чтобы они смогли в том числе распознавать нарушения по ст. 6.3 КоАП РФ от апреля 2020 года, в которой предусмотрены жёсткие меры для больных COVID-19 нарушителей или лиц, контактировавших с больными.

Согласно тендеру , подрядчик должен будет «довести до ума» 59 микроавтобусов Ford Transit и Газель Next с камерами на крышах. Власти Москвы готовы заплатить за это не более 98,1 млн рублей.

Сейчас эти микроавтобусы могут фиксировать лишь 14 составов правонарушений. После работы подрядчика таковых должно стать 64. Среди них не только «ковидные нарушения», но и проезд на красный свет, проезд по пешеходному переходу во время нахождения там людей, движение между полос и ряд нарушений остановки и стоянки.

Как сообщал NEWS.ru, в сентябре дорожные камеры в Москве начали фиксировать проезд машин по парковочной разметке. Штраф за нарушение составит 500 рублей. Включение такой меры в перечень фиксируемых штрафов должно предотвратить ситуации, при которых водители объезжают поток по пустой парковке, а затем вклиниваются, то есть предпринимают небезопасный манёвр.

Напомним, изначально пропускная система заработала в Москве и Московской области с 15 апреля. Разрешения были необходимы для поездок на транспорте — как личном (включая самокаты и велосипеды), так и общественном. В первые дни весеннего карантинного локдауна власти уже начали фиксировать нарушения самоизоляции при помощи городских камер.