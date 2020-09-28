Столичные дорожные камеры начали фиксировать ещё одно нарушение

https://static.news.ru/photo/b41ab6c6-01b6-11eb-86b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать проезд машин по парковочной разметке. Штраф за нарушение составит 500 рублей.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на столичный департамент транспорта. По его данным, камеры уже фиксируют проезд по парковке, не занятой транспортом, пока только на одном участке — на улице Косыгина.

В Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. Комплекс фиксирует нарушения пока на одном проблемном участке, — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве пояснили, что некоторые водители едут по пустой парковке, стараясь объехать другие машины, после чего вклиниваются в основной поток автомобилей, создавая тем самым опасные ситуации для других участников движения. В качестве доказательства нарушения будет использоваться не только фотофиксация, но и видеозапись.

Ранее NEWS.ru писал о том, что проект постановления с изменениями в Правила дорожного движения с расширенным перечнем условий, запрещающих использование транспортных средств, подготовило МВД. В нём детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению.