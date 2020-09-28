Столичные дорожные камеры начали фиксировать ещё одно нарушение

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать проезд машин по парковочной разметке. Штраф за нарушение составит 500 рублей.
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В Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. Комплекс фиксирует нарушения пока на одном проблемном участке, — говорится в сообщении департамента.
В ведомстве пояснили, что некоторые водители едут по пустой парковке, стараясь объехать другие машины, после чего вклиниваются в основной поток автомобилей, создавая тем самым опасные ситуации для других участников движения. В качестве доказательства нарушения будет использоваться не только фотофиксация, но и видеозапись.
Ранее NEWS.ru писал о том, что проект постановления с изменениями в Правила дорожного движения с расширенным перечнем условий, запрещающих использование транспортных средств, подготовило МВД. В нём детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению.
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