МВД предлагает изменить требования к эксплуатации автомобилей

https://static.news.ru/photo/022be47c-0192-11eb-bc56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект постановления с изменениями в Правила дорожного движения с расширенным перечнем условий, запрещающих использование транспортных средств, подготовило МВД. В нём детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы структурировать отдельные положения перечня, в том числе неисправности и условия, запрещающие пользоваться автомобилем, его дополнили несколькими разделами.

Перечень дополнен новыми разделами: обзорность транспортного средства, сцепные устройства, удерживающие системы пассивной безопасности, комплектность транспортных средств. Детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, устройствам освещения и световой сигнализации, двигателю и прочим элементам конструкции, — приводит сообщение ТАСС.

Дополнен требованиями и раздел «Колёса и шины». Речь идёт о требованиях в отношении зимних шин и шин, восстановленных наложением нового протектора. Кроме того, в разделе «Двигатель» установлены требования к размещению установки системы питания газобаллонных транспортных средств.

Внесены изменения в требования по оформлению внесённых изменений в конструкцию транспортного средства согласно правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колёсных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», — также отметили в МВД.

Проект постановления российского правительства размещён на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат из Петербурга сравнил поправки в ПДД с поленом.