Депутат из Петербурга сравнил поправки в ПДД с поленом

https://static.news.ru/photo/61c2361e-f8e8-11ea-a706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все, кто передвигается на моноколёсах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности, приравниваются к пешеходам в зависимости от ситуации, но реальность отличается от ПДД, а поправки, подготовленные Минтрансом и ГИБДД по сути являются «поленом». Так считает член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга, депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.

С появлением средств индивидуальной мобильности, эта реальность ещё больше начала расходиться. Я еду на работу и стабильно вижу человека, едет по КАДу на моноколесе. Скорость у него километров 40, при этом он в наушниках, в полной отключке. Он может быть и пешеход, и моноколёсник. По факту он находится там, где он находиться не должен, — приводит слова Цивилева «Политика Сегодня».

Как продолжил Цивилев, для того, чтобы сделать Буратино, папа Карло изначально взял полено и этим поленом, по его словам и являются поправки.

Мы введём их в ПДД, но ничего не изменится. Помимо правил есть правоприменение. Исходя из наши правоприменительных практик, я знаю, что никто не будет носиться, бегать, проверять возраст моноколёсников или электроскутеристов. Но самое главное, что мы это полено возьмём и года через два будут уже отшлифованные поправки, — считает депутат.

По мнению депутат, эти поправки в итоге всё равно приведут правовое поле к действительности, к тому, что происходит на улице в реальности. При этом железнодорожные переезды он также назвал большой проблемой водителей.

Пробка скапливается, все проклинают. Люди, которые стоят в пробке, что с одной стороны, что со второй. Ты понимаешь, что минимум на полчаса в ней безнадежно стоишь. Для них не проблема перекрыть, создать пробку, только для того, чтобы самим успеть на маршрутку, которую поймали. Автомобилисты подождут. У них нет даже фиксации случая, что они закрыли переезд без поезда, — сказал Цивилев.

Минтранс внёс поправки в ПДД, коснувшиеся, в том числе новой группы участников дорожного движения — лиц со средствами индивидуальной мобильности — владельцев электросамокатов, скутеров, сегвеев и др.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты назвали пять важнейших изменений в ПДД.