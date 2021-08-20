Власти ищут хакера, взломавшего онлайн-голосование

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве разыскивает неизвестного хакера, которому удалось взломать систему электронного голосования в ходе её тестирования 29–30 июля. Об этом говорится на сайте штаба.

Взломщику хотят заплатить 150 тысяч рублей. В сообщении объясняется, что хакер смог отказаться от одного из двух бюллетеней, предложенных участникам тестирования.

По аналогии с традиционным голосованием ему удалось испортить бумажный бюллетень, что в электронном формате предполагалось невозможным. Таким образом он указал разработчикам системы онлайн-голосования на необходимость её усовершенствования, — отметили в штабе.

Хакеру предложили написать на электронную почту и описать код, который он использовал для взлома.

150 тысяч, которые обещают выплатить взломщику, стали частью призового фонда в миллион рублей. Деньги выделили хакерам — участникам электронного голосования для поиска уязвимостей системы.

Электронное голосование будет работать на выборах в Государственную думу. Около 10 млн россиян смогут проголосовать дистанционно. Запись на дистанционное электронное голосование началась в семи регионах РФ с 2 августа. Такой формат может быть доступен для жителей Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. Необходимым условием для участия является наличие учётной записи на портале госуслуг.