Власти Британии напомнили об обязательной самоизоляции приезжающих из РФ

https://static.news.ru/photo/adba755c-cda7-11ea-8310-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские МИД и Минтранс напомнили о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней для всех, кто прибывает на территорию королевства из России. Ранее стало известно, что РФ с 1 августа открывает авиасообщение с Лондоном.

Великобритания не закрывала границы во время пандемии. В июне власти ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих. В начале июля появился список стран, по приезде из которых люди освобождаются от этой обязанности. В нём нет России, США и Бразилии. Однако список еженедельно меняется согласно «мировой картине заболеваемости». Так, 10 июля из него была исключена Сербия, а с 28 июля в него будут включены Эстония, Латвия, Словакия и Словения.

Все пассажиры обязаны заполнять анкеты с данными по прибытии в Соединённое Королевство. Если ваша поездка включала транзитную остановку, то вам необходимо самоизолироваться по прибытии в Англию, если на рейс сели новые пассажиры (во время транзитной остановки) или если вы или другие пассажиры покидали транспортное средство, находились в компании других людей и вновь вернулись в транспортное средство, — говорится в инструкции Минтранса страны.

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Первоначально полёты будут осуществляться только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, оперштаб работает над расширением списка стран. Переговоры, как сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, ведутся с 30 государствами.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию, писал NEWS.ru.