Власти Бали назвали курорты, которые откроются для иностранцев

Власти Бали перечислили курорты, которые войдут в «зелёную зону» для приёма иностранных путешественников, заявили в Ассоциации туроператоров. Например, губернатор острова Ваян Костер сообщил, что туристам разрешат приехать в Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Решение приняли после одобрения Минздрава, Минтуризма и креативной экономики Индонезии. Первоначально в списке значились Кута и Нуса-Пенида, однако зарубежных гостей пока туда не пустят.
Формирование «зелёных зон» является частью общенациональной программы COVID-19 Safe Travel. Стратегия предполагает вакцинацию всех, кто проживает и работает в таких специально отведённых районах,
Кроме того, как и прогнозировали, Костер подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение антиковидных правил, в том числе и иностранцами. Их могут оштрафовать на сумму $70, а при повторном проступке — немедленно депортируют из Индонезии.
Накануне стало известно, что власти Турции изменят правила въезда на территорию государства для туристов из-за рубежа. Минздрав республики отменил требование по заполнению бумажной анкеты по контролю над распространением коронавирусной инфекции на всех входящих рейсах. Исключение составляют лишь транзитные рейсы, на которых это условие сохраняется. С понедельника, 15 марта, вступает в силу новое правило для граждан всех стран, включая Турцию. За 72 часа до прилёта в страну пассажиры должны заполнить электронную анкету, которая
Ранее NEWS.ru писал, что российские власти не будут искусственно удерживать граждан, которые хотят отдохнуть за границей. Однако россиянам нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в других странах, заявил президент Владимир Путин. Среди зарубежных направлений особенно популярны Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар, куда есть большое количество рейсов из 12 городов России.