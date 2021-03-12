Власти Бали назвали курорты, которые откроются для иностранцев

https://static.news.ru/photo/f2a0f1a8-83f2-11eb-b339-96000091f725_660.jpg Убуд (Бали) Фото: McPHOTO/M. Gann/Global Look Press

Власти Бали перечислили курорты, которые войдут в «зелёную зону» для приёма иностранных путешественников, заявили в Ассоциации туроператоров. Например, губернатор острова Ваян Костер сообщил, что туристам разрешат приехать в Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Решение приняли после одобрения Минздрава, Минтуризма и креативной экономики Индонезии. Первоначально в списке значились Кута и Нуса-Пенида, однако зарубежных гостей пока туда не пустят.

Формирование «зелёных зон» является частью общенациональной программы COVID-19 Safe Travel. Стратегия предполагает вакцинацию всех, кто проживает и работает в таких специально отведённых районах, передаёт АТОР. Например, в Убуде получат препарат 50 тысяч граждан, в Нуса-Дуа — 60 тысяч жителей, в Сануре — 27 тысяч человек.

Кроме того, как и прогнозировали, Костер подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение антиковидных правил, в том числе и иностранцами. Их могут оштрафовать на сумму $70, а при повторном проступке — немедленно депортируют из Индонезии.

Накануне стало известно, что власти Турции изменят правила въезда на территорию государства для туристов из-за рубежа. Минздрав республики отменил требование по заполнению бумажной анкеты по контролю над распространением коронавирусной инфекции на всех входящих рейсах. Исключение составляют лишь транзитные рейсы, на которых это условие сохраняется. С понедельника, 15 марта, вступает в силу новое правило для граждан всех стран, включая Турцию. За 72 часа до прилёта в страну пассажиры должны заполнить электронную анкету, которая находится на сайте Минздрава. Затем её нужно распечатать либо скачать на мобильное устройство. Предъявить её будет необходимо в аэропорту вылета. Подчёркивается, что без анкеты пассажиру не позволят пройти на посадку.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти не будут искусственно удерживать граждан, которые хотят отдохнуть за границей. Однако россиянам нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в других странах, заявил президент Владимир Путин. Среди зарубежных направлений особенно популярны Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар, куда есть большое количество рейсов из 12 городов России.