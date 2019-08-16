https://static.news.ru/photo/c5a1bd90-c008-11e9-8273-fa163e074e61_660.jpg Фото: whatscookinginyourworld.com

В партии мясных рубленных ёжиков «Вкусные» от ООО «Волгоградоблпродукт», которая продавалась в магазинах ООО «ВКУСВИЛЛ», Россельхознадзор обнаружил ДНК курицы, не указанной на маркировочной этикетке.

В феврале 2019 года Россельхознадзор проверил магазины «Вкусвилла» в Одинцовском районе Московской области. Специалисты отобрали пробы и направили их в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию.

После обнаружения в мясных рубленных ёжиках ДНК курицы, содержание которой не допускается согласно маркировке на этикетке, Россельхознадзор направил в адрес «Волгоградоблпродукта» предписание. Действие декларации о соответствии на партию полуфабрикатов было прекращено предприятием добровольно. Решением Арбитражного суда Волгоградской области руководство было привлечено к административной ответственности.

Как ранее писал News.ru, Роспотребнадзор выяснил, что 63% российских магазинов не размещают молочную продукцию по правилам, вступившим в силу 1 июля. Согласно нововведению, молочные и молокосодержащие продукты теперь нужно отделять на прилавках хотя бы визуально.

За месяц специалисты ведомства проверили пять тысяч торговых объектов и выявили около восьми тысяч нарушений. Причём наибольшая доля нарушений приходится на крупные торговые сети.