Вкуснющие драники из кабачка и творога: завтрак или перекус на 110 ккал и 7 г белка

Обычные оладьи можно превратить в настоящую белковую бомбу! Приготовьте эти вкуснющие драники из кабачка и творога, вы получаете не просто завтрак, а полноценный белковый перекус, идеальный для тех, кто следит за КБЖУ.

В 100 граммах таких драников содержится примерно от 110 ккал и 7 граммов белка.

Для их приготовления понадобится: 500 граммов кабачка, 200 граммов творога (5% жирности), 2 яйца, 2 столовые ложки муки, соль и специи по вкусу. Кабачок натрите на крупной терке, посолите и дайте постоять 5–10 минут, после чего обязательно хорошо отожмите от лишней влаги — это главный секрет, чтобы драники не расползались на сковороде. В глубокой миске смешайте отжатый кабачок, творог, яйца, муку, соль и специи. Тщательно перемешайте. Обжаривайте драники на среднем огне с двух сторон до красивой румяной корочки. Подавайте их горячими со сметаной или натуральным йогуртом.

