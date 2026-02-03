Зимняя Олимпиада — 2026
Вкуснющие драники из кабачка и творога: завтрак или перекус на 110 ккал и 7 г белка

Фото: D-NEWS.ru
Обычные оладьи можно превратить в настоящую белковую бомбу! Приготовьте эти вкуснющие драники из кабачка и творога, вы получаете не просто завтрак, а полноценный белковый перекус, идеальный для тех, кто следит за КБЖУ.

В 100 граммах таких драников содержится примерно от 110 ккал и 7 граммов белка.

Для их приготовления понадобится: 500 граммов кабачка, 200 граммов творога (5% жирности), 2 яйца, 2 столовые ложки муки, соль и специи по вкусу. Кабачок натрите на крупной терке, посолите и дайте постоять 5–10 минут, после чего обязательно хорошо отожмите от лишней влаги — это главный секрет, чтобы драники не расползались на сковороде. В глубокой миске смешайте отжатый кабачок, творог, яйца, муку, соль и специи. Тщательно перемешайте. Обжаривайте драники на среднем огне с двух сторон до красивой румяной корочки. Подавайте их горячими со сметаной или натуральным йогуртом.

Ранее стало известно, как приготовить вкусную творожную запеканку без изюма и без кураги.

