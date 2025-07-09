Вкусный салат с тунцом и плавленым сыром! Необычный майонез из молока

Салат с тунцом и плавленым сыром! Необычный майонез из молока! Это простое и сытное блюдо с насыщенным вкусом. Тунец богат белком и омега-3, а в сочетании с хрустящими огурцами и мягким сыром салат получается питательным, но не тяжёлым. Домашний майонез без яиц делает его ещё полезнее. Отличный вариант для быстрого ужина или перекуса.

Ингредиенты

Тунец консервированный — 1 банка

Маринованные огурцы — 2 шт.

Свежие огурцы — 2 шт.

Плавленый сыр — 200 г

Лук — 1 шт.

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Молоко — 150 мл

Масло растительное — 300 мл

Горчица — 10 г

Сок лимона — 30 мл

Приготовление

Огурцы нарежьте мелкими кубиками, лук — мелко и обжарьте на сковороде до золотистости. Сыр подморозьте 20 минут, затем натрите. Слейте жидкость из банки тунца и разомните его вилкой. Смешайте в миске тунец, овощи, сыр и заправьте. Сверху выложите лук. Для майонеза взбейте молоко с маслом, затем добавьте горчицу, сок лимона и соль. Перемешайте до однородности и добавьте в салат. Подавайте охлаждённым. Сверху можно украсить готовым хрустящим луком, который продается на маркетплейсах или в гипермаркетах.

Ранее мы делились рецептом — жареная курочка + ананас + сухарики = салат с изюминкой! Вкусно и просто.