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09 июля 2025 в 10:00

Вкусный салат с тунцом и плавленым сыром! Необычный майонез из молока

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с тунцом и плавленым сыром! Необычный майонез из молока! Это простое и сытное блюдо с насыщенным вкусом. Тунец богат белком и омега-3, а в сочетании с хрустящими огурцами и мягким сыром салат получается питательным, но не тяжёлым. Домашний майонез без яиц делает его ещё полезнее. Отличный вариант для быстрого ужина или перекуса.

Ингредиенты

  • Тунец консервированный — 1 банка
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Молоко — 150 мл
  • Масло растительное — 300 мл
  • Горчица — 10 г
  • Сок лимона — 30 мл

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, лук — мелко и обжарьте на сковороде до золотистости. Сыр подморозьте 20 минут, затем натрите. Слейте жидкость из банки тунца и разомните его вилкой. Смешайте в миске тунец, овощи, сыр и заправьте. Сверху выложите лук.
  2. Для майонеза взбейте молоко с маслом, затем добавьте горчицу, сок лимона и соль. Перемешайте до однородности и добавьте в салат. Подавайте охлаждённым. Сверху можно украсить готовым хрустящим луком, который продается на маркетплейсах или в гипермаркетах.

Ранее мы делились рецептом — жареная курочка + ананас + сухарики = салат с изюминкой! Вкусно и просто.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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